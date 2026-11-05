Altın yeniden zirveyi görecek mi? Uzman isim beklentisini açıkladı

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Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Boğa Şahin, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendiren Şahin, enflasyonun yeniden yüzde 30'un üzerine çıkabileceğini belirterek yüksek faiz politikasının tek başına kalıcı çözüm olmadığını vurguladı. Altın yatırımcılarına da önemli uyarılarda bulunan Şahin, küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini ifade etti.

"ENFLASYONDA YENİDEN ARTIŞ DÖNEMİNE GİRİLDİ DEMEK İÇİN ERKEN"

Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendiren Prof. Dr. Şahin, yaz aylarında sebze ve meyve arzındaki artışın gıda fiyatlarını aşağı çektiğini, ancak bu etkinin tersine dönmeye başladığını söyledi.

Hizmet sektöründe ve kira artışlarında yavaşlama görüldüğüne dikkat çeken Şahin, enflasyonun yeniden yükseliş eğilimine girdiğini söylemek için bir sonraki ayın verilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, petrol fiyatlarındaki artış ve devam eden jeopolitik risklerin enflasyonu yüzde 29-30 bandında tutabileceğine işaret etti.

"ENFLASYON YÜZDE 30'UN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Türkiye'de enflasyonun yeniden yüzde 30'un üzerine çıkıp çıkmayacağı sorusuna Şahin, "Çıkabilir" yanıtını verdi.

Özellikle tarımsal üretimde artan maliyetlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şahin, gübre, mazot ve tahıl fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti.

Enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz edebilmek için birkaç aylık verinin yeterli olmadığını ifade eden Şahin, en az üç-dört aylık bir dönemin izlenmesi ve fiyat artışlarını besleyen risklerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Hane halkının enflasyon beklentisinin yüzde 40'ın üzerinde olmasını da tehlikeli bulan Şahin, vatandaşların gelecekte fiyatların yükseleceği düşüncesiyle alışverişlerini öne çekmesinin talebi ve dolayısıyla fiyatları artırabileceğini anlattı.

"YÜKSEK FAİZ POLİTİKASI KALICI ÇÖZÜM DEĞİL"

Merkez Bankasının sıkı para politikasını da değerlendiren Şahin, yüksek faiz uygulamasının ekonomide yapısal reformların gerçekleştirilmesi için zaman kazandıran geçici bir yöntem olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadelede üretimin artırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, talebin daraltılmasının imalat sektöründe küçülmeye ve istihdam kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devam edebileceğini öngören Şahin, indirim hızının enflasyon verileri, döviz talebi ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacağını ifade etti.

Merkez Bankasının faiz indirimlerinde daha temkinli davranabileceğini söyleyen Şahin, bir puanlık indirimler yerine yarım puanlık adımların gündeme gelebileceğini dile getirdi.

"EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILMALI"

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin, yalnızca enflasyon farkının verilmesinin yeterli olmayacağını söyledi.

Emeklilik sisteminde kök maaş ve prim günü gibi farklı uygulamaların bulunduğunu hatırlatan Şahin, maaş düzenlemelerinde hakkaniyetin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Gündeme gelen 25 bin liralık seyyanen ödeme ihtimalini de değerlendiren Şahin, bu tutarı yüksek bulduğunu ancak emeklilerin yaşadığı refah kaybının mutlaka dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Şahin, kesin bir zam oranı paylaşmazken enflasyonun üzerinde bir artış yapılması gerektiğini savundu.

"FON KRİZİ SADECE YATIRIMCILARI DEĞİL, TÜM PİYASAYI ETKİLEDİ"

Son dönemde yaşanan fon krizine de değinen Şahin, olayın yalnızca maddi kayıplarla sınırlı olmadığını, finansal sisteme duyulan güvenin de ciddi biçimde zarar gördüğünü söyledi.

2001 yılındaki bankacılık krizini hatırlatan Şahin, benzer güven kayıplarının vatandaşları finansal sistemden uzaklaştırabileceğini belirtti.

Fon krizinin borsadaki yatırımcıları da olumsuz etkilediğini ifade eden Şahin, sağlam şirketlere yatırım yapan kişilerin bile piyasadaki satışlar nedeniyle zarar yaşadığını dile getirdi.

Şahin, bazı yatırımcılara ilk etapta 250 bin liralık ödeme yapılmasını da değerlendirerek ödeme takvimi ve tutarları konusunda daha şeffaf bir iletişim yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Fon mağdurlarının alacaklarının büyük bölümüne kavuşabileceğini düşündüğünü belirten Şahin, özellikle para piyasası fonlarındaki tutarların sınırlı kayıpla geri ödenebileceği yönündeki beklentisini paylaştı.

"ALTINDA YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLABİLİR"

Altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulunan Prof. Dr. Şahin, küresel finansal piyasalarda hiçbir yatırım aracının tamamen güvenli liman olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Altının önceki dönemde çok hızlı yükseldiğini ve bu yükselişin sağlıklı olmadığını savunan Şahin, yüksek faiz ortamının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Ons altında zaman zaman 4 bin 500 dolara doğru yükselişler görülebileceğini ifade eden Şahin, bu hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi.

Şahin, uzun vadede ons altının yeniden 3 bin 500 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceğini ve uzun süre yatay seyredebilme ihtimali bulunduğunu dile getirdi.

"GRAM ALTIN 7 BİN 500 LİRAYA GİDEBİLİR"

Gram altın fiyatlarına ilişkin de konuşan Şahin, Türkiye'deki yatırımcılar açısından dolar/TL kurunun önemli bir belirleyici olduğunu vurguladı.

Gram altında 7 bin 500 lira seviyesinin görülebileceğini öngören Şahin, bu beklentinin gerçekleşme zamanının jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Gram altının 6 bin liranın altına gerilemesinin kolay olmadığını belirten Şahin, bu seviyenin psikolojik bir sınır oluşturabileceğini ifade etti.

Altının geleceğinde özellikle ABD ile İran arasındaki gerilimin belirleyici olacağını dile getiren Şahin, savaşın seyri netleşmeden kesin fiyat tahminleri yapmanın zor olduğunu vurguladı.

"ALTINI YÜKSEK FİYATTAN ALANLAR İÇİN DURUM DAHA ZOR"

Altın yatırımcılarına da seslenen Şahin, yatırım kararlarında alım maliyetinin ve yatırım amacının belirleyici olması gerektiğini söyledi.

Uzun yıllardır düzenli altın biriktiren yatırımcılarla yüksek fiyatlardan alım yapanların durumunun farklı olduğunu belirten Şahin, düşük maliyetli ve uzun vadeli yatırımcıların altınlarını koruyabileceğini ifade etti.

Ev veya otomobil almak amacıyla altın biriktirenlerin ise olası yükseliş dönemlerini değerlendirebileceğini söyledi.

"DOLAR/TL HALEN MERKEZ BANKASININ KONTROLÜNDE"

Döviz piyasalarındaki hareketliliği de değerlendiren Şahin, Amerikan dolarının yalnızca Türk lirasına karşı değil, euro ve Japon yeni gibi diğer para birimleri karşısında da güçlendiğini belirtti.

Türkiye'de şirketlerin ve bireylerin döviz talebinin devam ettiğini söyleyen Şahin, ihracat gelirlerindeki değişimlerin de döviz piyasasını etkilediğini ifade etti.

Merkez Bankasının Türk lirasındaki değer kaybına kontrollü biçimde izin verdiğini belirten Şahin, mevcut hareketliliğin çok sert kur yükselişleri yaşanacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Şahin, Merkez Bankasının rezerv durumunu da değerlendirerek döviz piyasasındaki hareketleri kontrol edebilecek durumda olduğunu savundu.

"FİNANSAL PİYASALARDA GÜVEN YENİDEN SAĞLANMALI"

Açıklamalarının sonunda fon krizinin yatırımcılar üzerindeki psikolojik etkilerine dikkat çeken Şahin, yaşanan sürecin yalnızca doğrudan mağdur olanları değil, ailelerini ve diğer piyasa yatırımcılarını da etkilediğini söyledi.

Finansal piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, yatırımcıların mağduriyetlerinin giderileceğine inandığını ifade etti.

Şahin, ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek yatırımcıların yaşanan süreçte psikolojik dayanıklılıklarını korumalarının önemine dikkat çekti.