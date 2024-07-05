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Alperen Berber kimdir? Alperen Berber kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?

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Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Alperen Berber kimdir? Alperen Berber kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?

Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcumuz Alperen Berber, bozkurt yaptı. Alperen Berber kimdir? Alperen Berberkaç yaşında, hangi sporu yapıyor?

ALPEREN BERBER KİMDİR?

Doğum : 28 Mart 2005 (19 yıl yaşında), Samsun, Türkiye

Boy : 1,8 m

Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla "U20 Avrupa Şampiyonu" unvanını kazandı.

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

KARİYERİ

Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen 2023 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında İranlı Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 mağlup ederek gençlerde dünya şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 2023 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında bağımsız sporcu Aues Gonibov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 82 kiloda final maçında bireysel bağımsız olarak katılan Rusya adına yarışan Islam Aliev'i 4-3 yenerek altın madalya kazandı. İkinci turda Azerbaycanlı Refik Hüseynov'u 7-1, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 7-1, yarı finalde ise Bulgaristan adına yarışan Ayk Mnatsakanyan'ı yenerek finale çıkmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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