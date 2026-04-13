Alper Kınar’dan çarpıcı yorum: Fenerbahçe, son haftaya kadar şampiyonluğun adayı

Spor yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan kritik karşılaşmaları Haberler.com ekranlarında değerlendirdi. Beşiktaş-Antalya spor, Kayserispor- Fenerbahçe ve Galatasaray-Kocaeli spor maçlarına ilişkin analizlerde bulunan Kınar, özellikle Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki durumuna dair çarpıcı ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ’TA İSTİKRARSIZLIK VE HEDEF KAYBI

Alper Kınar, Beşiktaş’ın Antalya spor karşısındaki performansını değerlendirirken siyah-beyazlı ekibin savunma hattındaki sorunlara dikkat çekti. “Beşiktaş’ın defansif hattında tutarlı bir gidişat yok” diyen Kınar, takımın sezon boyunca istikrarsız bir görüntü çizdiğini vurguladı.

Kınar, Beşiktaş’ın ligdeki hedeflerine de değinerek “Beşiktaş’ın üçüncülük şansı yok” ifadeleriyle siyah-beyazlıların üst sıralar için iddiasının zayıfladığını belirtti.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GÜCÜNÜ KORUYOR

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını da değerlendiren Kınar, sarı-lacivertli ekibin performansını olumlu bulduğunu ifade etti. “Kayseri spor vasat bir takım, Fenerbahçe’nin galip gelmesi normal bir durum” diyen Kınar, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdüğünü belirtti.

Savunma hattına özel vurgu yapan Kınar, “Fenerbahçe’nin iki tane çok iyi stoperi var: Oosterwolde ve Skriniar” ifadelerini kullandı. Ayrıca Kante’nin performansına da dikkat çeken Kınar, tecrübeli oyuncunun takıma karakter kattığını söyledi.

GALATASARAY’DA OSİMHEN ETKİSİ VE ŞAMPİYONLUK SORGUSU

Galatasaray’ın performansına dair değerlendirmelerde bulunan Kınar, Osimhen’in yokluğunun takımı ciddi şekilde etkilediğini belirtti. “Osimhen’in yokluğu Galatasaray’ı yüzde elli oranında etkiledi” diyen Kınar, sarı-kırmızılıların hücum gücünde belirgin bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Teknik direktör Okan Buruk’un tercihlerini de eleştiren Kınar, “Okan Buruk, Osimhen’e göre mi takımı şekillendirmiş?” sorusunu gündeme getirdi. Deneyimli spor yazarı, “Okan Buruk, bu saatten sonra Galatasaray’a şampiyonluğu zor getirir” sözleriyle dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.