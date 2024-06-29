Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi?

Almanya Danimarka maçı neden durdu? Bu akşam oynanan Almanya Danimarka maçı ilk yarı bitmeden maçın hakemi tarafından durduruldu. Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi merak edildi. Peki, Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Detaylar...

ALMANYA DANİMARKA MAÇI NEDEN DURDU?

Almanya Danimarka maçı, maçın 35. dakikasında yoğun yağış nedeniyle maçın hakemi tarafından durduruldu. Oyuncular soyunma odasına geçti.

UEFA ile görüşmeler sonrası maçın oynanmasına karar verildi.