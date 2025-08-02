Alman Basını duyurdu: TOGG T10X Almanya'da satışa çıkıyor
Alman Bild gazetesi, yerli otomobil Togg T10X'in, 2025 yılı sonunda Almanya'da satışa sunulacağını duyurdu. Münih IAA Mobility Fuarı'nda sergilenmesinin ardından Almanya yollarında olacağı açıklandı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: "Hemen küresel rekabet gücüne sahip olmayı hedefliyoruz" ifadesinde bulundu.
Bild Gazetesi, Togg'un T10X modelinin, yıl sonu Almanya'da satılmaya başlanacağını yazdı. Alman Bild gazetesi, Togg'un T10X modelinin, 2025 sonunda ülkede satışlarına başlanmasının planlandığını yazdı.
FUARDAN SONRA ALMANYA YOLLARINDA
Haberde, ülkedeki otomobil krizinin ortasında Türkiye'den rakip geldiği belirtilerek, tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl, önce Münih IAA Mobilitiy Fuarı'nda, ardından da Almanya yollarında olacağı ifade edildi. TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobiller pazarında lider konumda bulunduğuna işaret edilen haberde, 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı, bunun da elektrikli otomobillerde yaklaşık yüzde 20 pazar payı anlamına geldiği kaydedildi.
TOGG, TESLA VE BYD'Yİ SOLLADI
Haberde, 2024'te satışın 30 bini geçtiği ve bunun Tesla ve BYD'nin toplam satışlarından daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. "Şimdi Almanya ve böylelikle ilk yurt dışı pazarı, adımını takip ediyor" ifadesi kullanılan haberde, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk yaşadığından, bunun tesadüf olmadığı belirtildi.
ALMANYA'DA OFİSİ VARDI
Stuttgart'ta zaten bir ofisin bulunduğuna dikkat çekilen haberde, satışların 2025 sonunda başlamasının planlandığı, alımların bayi ağı olmadan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçekleşeceği aktarıldı.
TOGG CEO KARAKAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın da tanıtıldığı haberde, kendisinin 2011'de Handesblatt gazetesi tarafından "Yarının Yöneticisi" seçildiği anımsatıldı. Haberde, Karakaş'ın "herhangi bir zamanda değil, hemen küresel rekabet gücüne sahip olmayı" hedeflediği kaydedildi.