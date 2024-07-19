Alışverişte fiş almayana ceza mı kesilecek? Fiş saklama devri geri mi döndü?

Meclis'e sunulan yeni vergi yasa tasarısı, fiş düzenlemeyenler ve fiş almayanlar için uygulanacak cezaların artırılması konusu gündeme geldi. Torba yasa teklifi ile fiş ve fatura düzenlemeyenlere kesilecek ceza merak ediliyor. Fiş ve fatura almamak suç mu? Fiş almazsak ne olur?Fiş ve fatura düzenlemeyenlere kesilen ceza ne kadar artacak? İşte, detaylar…

ALIŞVERİŞTE FİŞ ALMAYANA CEZA MI KESİLECEK?

Şu anda fiş ve fatura düzenlemeyenlere 3 bin 400 lira ceza uygulanıyor. Torba yasa teklifiyle bu cezanın katlanması planlanıyor.

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, fiş ve fatura düzenlemeyenlere birinci tespitte 3 bin 400 TL olan cezanın 10 bin TL'ye çıkacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti : " İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira ve beşinci tespitte 50 bin lira özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Altıncı ve sonraki tespitlerde ise her seferinde 100 bin lira ceza kesilecek."

Fiş kesmeyenlerin yanı sıra fiş almayanlar da cezai sorumluluk altında olacak. Fiş almayan müşterilere 5 bin lira ceza uygulanacak. Tolu, "Kanun teklifinde, eğer alıcı satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine 5 iş günü içinde bildirirse, alıcılara özel usul cezası kesilmeyecek" dedi.

Son zamanlarda satıcılar, fiş yerine müşterilere adisyon gibi belgeler veriyorlar. Müşteriler ise bunun fiş yerine geçerli olduğunu düşünüyorlar.

Bu tür bir durumda, satıcıya iki kat özel usul cezası kesilecek ve ödenmesi gereken tutar iki katına çıkacak.