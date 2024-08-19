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Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu?

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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan'a, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi. Peki, Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı. Peki, Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Detaylar haberimizde...

ALİ KOÇ'U İTEREK DÜŞÜREN KİM?

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu?

FATİH ÖZKAN İFADESİNDE NE DEDİ?

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı. Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.

Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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