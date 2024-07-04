Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor mu? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını neden bırakıyor?

Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre Ali Koç, yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmayacağını, diğer kulüp başkanlarına da iletti. Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Koç kararından vazgeçmedi. Peki, Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor mu? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını neden bırakıyor?

ALİ KOÇ KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakıyor. Yeni başkanın kim olacağı henüz belirsizken, Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ALİ KOÇ KİMİ DESTEKLEYECEK?

Yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği öğrenildi.