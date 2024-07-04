Üye Girişi
Haberler

Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor mu? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını neden bırakıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu. Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre Ali Koç, yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmayacağını, diğer kulüp başkanlarına da iletti. Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Koç kararından vazgeçmedi. Peki, Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor mu? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını neden bırakıyor?

ALİ KOÇ KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakıyor. Yeni başkanın kim olacağı henüz belirsizken, Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor mu? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını neden bırakıyor?

ALİ KOÇ KİMİ DESTEKLEYECEK?

Yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kulüpler Birliği Toplantısı Fenerbahçe Ali Koç 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title