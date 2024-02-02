Alev Alatlı neden öldü, hastalığı neydi? Alev Alatlı kaç yaşında vefat etti? soruları gündeme geliyor. Sevilen yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti. Vefatının arından birçok kişi Alev Alatlı'nın neden vefat ettiğini araştırıyor. Peki, Alev Alatlı neden öldü? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı'nın eserleri neler? Detaylar haberimizde...

ALEV ALATLI ÖLDÜ MÜ?

Alev Alatlı'nın vefatının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, "Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Alev Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atanmıştır. Kurulda ayrıca Orhan Gencebay, Murat Bardakçı, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Ümit Meriç gibi isimler yer almaktadır.

ALEV ALATLI NEDEN ÖLDÜ?

2 Şubat 2024 tarihinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

ESERLERİ

Söyleşi

Kelebek Etkisi Söyleşileri I (2021)

Kelebek Etkisi Söyleşileri II (2021)

Nasihatname

America the Beautiful - Fesüphanallah! Nasihatname 1 (2019)

All American He-Man - Hafazanallah! Nasihatname II (2019)

Roman

Yaseminler Tüter Mi Hala? (Ocak 1985)

İşkenceci (Aralık 1986)

Kadere Karşı Koy A.Ş. (1995)

Or'da Kimse Var mı?

Viva La Muerte (Yaşasın ölüm) (1992)

'Nuke' Türkiye (1993)

Valla Kurda Yedirdin Beni (1993)O.K. Musti Türkiye Tamamdır (1994)

Beyaz Türkler Küstüler (2013)

Schrödinger'in Kedisi:

Kâbus (2001)

Rüya (2001)

Gogol'un İzinde:

Aydınlanma Değil, Merhamet! (2005)

Dünya Nöbeti (2007)

Eyy Uhnem! Eyy Uhnem! (2008)

İnceleme - Deneme

Aydın Despotizmi (1986)

Eylül (1998)

Hayır Diyebilmeli İnsan (2005)

Şimdi Değilse Ne Zaman

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Haberlerin Ağında İslam (özgün adı: Covering Islam) (1985)- Edward W. Said

Filistin'in Sorunu (özgün adı: The Question of Palestine) (1986) - Edward W. Said

En Emin Yol "Akvam ül-Mesâlik'li Marifat Ahval el-Memalik" (Kasım 1986) - Tunuslu Hayreddin Paşa

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