Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Göztepemaçı hangi kanalda? Alanyaspor Göztepemaçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Göztepemaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Göztepemaçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Göztepemaçı yayın bilgisi haberimizde!

ALANYASPOR GÖZTEPEMAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Göztepe Maçı, 23 Ağustos Cuma günü oynanacak. Alanyaspor-Göztepe Maçı, saat 21:00 başlayacak.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor Göztepemaçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

ALANYASPOR GÖZTEPEMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor Göztepemaçı, Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.