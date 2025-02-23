Alanyaspor Adana Demirspor CANLI nereden izlenir? Süper Lig Alanyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Alanyaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor Adana Demirspor maçı öncesi Alanyaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Süper Lig'in önemli mücadelelerinden Alanyaspor Adana Demirspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Alanyaspor Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Adana Demirspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Adana Demirspor maçı, 23 Şubat Pazar günü oynanıyor.

Alanyaspor Adana Demirspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPORMAÇI KAÇ KAÇ?

Alanyaspor Adana Demirspor maçı henüz bitmedi.

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.