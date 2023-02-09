Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Wahda - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Wahda - Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Wahda - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Wahda ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Wahda - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Wahda - Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Wahda - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Wahda maçı 9 Şubat günü saat 20.30'da oynanacak.

AL NASSR - AL WAHDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Wahda maçı Suudi Arabistan kanalı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.