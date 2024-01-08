Aktarma ücreti ne kadar oldu? 2024 İETT OTOBÜS ÜCRETLERİ!

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18 zam yapıldı. Toplu ulaşıma yapılan zammın ardından aktarma ücretleri ne kadar oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında İETT otobüs ücretleri sorgulatılıyor. Peki, Aktarma ücreti ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ KAÇ TL?

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

AKTARMA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.