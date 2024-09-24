Akbank mobil neden açılmıyor, Akbank mobil ne zaman düzelecek 24 Eylül Salı?

Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlayamayan ve işlem gerçekleştiremeyen birçok Akbank müşterisi internet üzerinde Akbank çöktü mü? Ve Akbank'da sorun mu var? Sorularını araştırıyor. Akbank mobil neden açılmıyor, Akbank mobil ne zaman düzelecek?

AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Akbank'da sorun olduğunu yetkililer tarafından açıklama yapılmadığı sürece kesin olarak anlamak pek mümkün değildir fakat bunun için kullanabileceğimiz birçok araç bulunmakta. Akbank üzerinde sorun yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir araç üzerinde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte Akbank uygulaması üzerinde yaşanan problemleri anlamak mümkün.

Hata raporu:

Bankanızdan destek almak için Yurtiçinden 444 25 25 - 0850 222 25 25'i, yurtdışından +90 444 2525 / +90 850 222 2525'i arayabilirsiniz.

Son durum: Yaşanan sorun kısa sürede çözüldü ve uygulama erişime açıldı.