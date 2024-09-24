Akbank 'Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' hatası nedir, çözümü nedir?

Akbank neden açılmıyor? Sorusu 24 Eylül Salı günü birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırmaya başlandı. Akbank bankacılık mobil uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşayan kişiler internet üzerindeAkbank "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası nedir, çözümü nedir, araştırıldı.

AKBANK NEDEN AÇILMIYOR?

Akbank mobil uygulamasının açılmaması için birçok sebep bulunabilir fakat 24 Eylül Salı günü birçok kullanıcı, mobil uygulamaya yaparken sorun yaşadığını bildirdi. Akbank'da sorun olduğunu yetkililer tarafından açıklama yapılmadığı sürece kesin olarak anlamak pek mümkün değildir fakat bunun için kullanabileceğimiz birçok araç bulunmakta. Akbank üzerinde sorun yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir araç üzerinde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte Akbank uygulaması üzerinde yaşanan problemleri anlamak mümkün.

Hata raporu:

Bankanızdan destek almak için Yurtiçinden 444 25 25 - 0850 222 25 25'i, yurtdışından +90 444 2525 / +90 850 222 2525'i arayabilirsiniz.

Son durum: Yaşanan sorun kısa sürede çözüldü ve uygulama erişime açıldı.