Akaryakıta zam mı geliyor? 6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Güncelleme:
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Motorin, benzin ve otogaz fiyatları her gün değişen piyasa koşullarıyla birlikte araç sahiplerinin yakın takibinde. Peki, Akaryakıta zam mı geliyor? 6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle yeniden gündemde. Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarının 6 Kasım 2025 itibarıyla değişip değişmeyeceği merak konusu olurken, akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre yeni bir zammın hazırlığı yapılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Motorin, benzin ve otogaz fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve jeopolitik gelişmelerdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. 6 Kasım 2025 itibarıyla motorin, benzin ve otogazın pompa fiyatları yeniden gündeme gelirken, sektör kaynakları yeni bir zammın yolda olduğunu belirtiyor.

AKARYAKITA ZAM NE ZAMAN GELİYOR?

Gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,07 TL'lik bir artış bekleniyor. Son zamların ardından araç sahipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 53.64 TL
  • Motorin: 55.47 TL
  • LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 53.47 TL
  • Motorin: 55.33 TL
  • LPG: 27.08 TL

ANKARA

  • Benzin: 54.50 TL
  • Motorin: 56.50 TL
  • LPG: 27.60 TL

İZMİR

  • Benzin: 54.84 TL
  • Motorin: 56.77 TL
  • LPG: 27.82 TL
Sahra Arslan
Haberler.com / Ekonomi
