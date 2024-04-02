YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 2-3 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

02.04.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 43,47 TL
  • Motorin TL/lt: 42,00 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 42,05 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 31,57 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 27,23 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da 2 Nisan 2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir (Türkiye Petrolleri):

İLÇEKURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT)GAZ YAĞI (TL/LT)TP MOTORİN (TL/LT)MOTORİN (TL/LT)KALORİFER YAKITI (TL/KG)FUEL OIL (TL/KG)Y.K. FUEL OIL (TL/KG)TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
ISTANBUL - AVRUPA43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
ADALAR43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
ARNAVUTKOY43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
ATASEHIR43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
AVCILAR43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BAGCILAR43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BAHCELIEVLER43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BAKIRKOY43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BASAKSEHIR43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BAYRAMPASA43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BESIKTAS43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BEYKOZ43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
BEYLIKDUZU43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BEYOGLU43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BUYUKCEKMECE43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
CATALCA43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
EMINONU43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
ESENLER43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
ESENYURT43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
EYUP43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
FATIH43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
GAZIOSMANPASA43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
GUNGOREN43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
KADIKOY43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
KAGITHANE43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
KARTAL43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
KUCUKCEKMECE43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
MALTEPE43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
PENDIK43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
SARIYER43,4835,8142,0642,0131,7427,4223,4222,49
SILE43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
SILIVRI43,4835,8142,0642,0131,7427,4223,4222,49
SISLI43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
SULTANBEYLI43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
TUZLA43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
UMRANIYE43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
USKUDAR43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
ZEYTINBURNU43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,49
ZEYTINBURNU43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı

29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
Erdoğan 'Topal ördek' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı

Erdoğan "Topal ördek" demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek

Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir

Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar

Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
title