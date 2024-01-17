Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 17-18 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

17.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,87 TL

Motorin TL/lt: 39,03 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 39,08TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,95 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,69 TL

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BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 77,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD dolarının güçlenmesi etkili oldu.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,2 büyüme kaydetse de beklentilerin altında kalması, ülkede deflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2023 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin ise üzerine çıkmış oldu. Ülkede sanayi üretimi aralıkta aylık yüzde 6,8 ile öngörüleri aşarken, işsizlik oranı yüzde 5,1'e çıktı.

Petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan bir diğer unsur da ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleriyle dolar diğer para birimleri karşısında güç kazanırken, dolar endeksi 103,5'le son 1 ayın zirvesine çıktı.

Güçlü ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek, alımların azalmasına ve fiyatların gerilemesine neden oluyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da artan gerginlik de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kızıldeniz'deki gerilim, küresel tedarik zincirinde oluşabilecek bir krizin enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyeceği endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,99 ile 78,40 dolar aralığının direnç, 77,58 ile 77,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.