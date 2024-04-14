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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

14.04.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 43,57 TL
  • Motorin TL/lt: 42,10 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 42,15 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 31,09 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 26,81 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da 14 Nisan 2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir (Türkiye Petrolleri):

İLÇEKURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT)GAZ YAĞI (TL/LT)TP MOTORİN (TL/LT)MOTORİN (TL/LT)KALORİFER YAKITI (TL/KG)FUEL OIL (TL/KG)Y.K. FUEL OIL (TL/KG)TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU43,4035,8042,0241,9731,2526,9824,0522,02
ISTANBUL - AVRUPA43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
ADALAR43,3935,7942,0141,9631,2426,9724,0422,02
ARNAVUTKOY43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
ATASEHIR43,4035,8042,0241,9731,2526,9824,0522,02
AVCILAR43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BAGCILAR43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BAHCELIEVLER43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BAKIRKOY43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BASAKSEHIR43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BAYRAMPASA43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BESIKTAS43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BEYKOZ43,4035,8042,0241,9731,2526,9824,0522,02
BEYLIKDUZU43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BEYOGLU43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
BUYUKCEKMECE43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
CATALCA43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
EMINONU43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
ESENLER43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
ESENYURT43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
EYUP43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
FATIH43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
GAZIOSMANPASA43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
GUNGOREN43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
KADIKOY43,4035,8042,0241,9731,2526,9824,0522,02
KAGITHANE43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
KARTAL43,3935,7942,0141,9631,2426,9724,0422,02
KUCUKCEKMECE43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
MALTEPE43,3935,7942,0141,9631,2426,9724,0422,02
PENDIK43,3935,7942,0141,9631,2426,9724,0422,02
SARIYER43,4935,8142,1042,0531,2626,9924,0622,49
SILE43,3935,7942,0141,9631,2426,9724,0422,02
SILIVRI43,4935,8142,1042,0531,2626,9924,0622,49
SISLI43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
SULTANBEYLI43,3935,7942,0141,9631,2426,9724,0422,02
TUZLA43,3935,7942,0141,9631,2426,9724,0422,02
UMRANIYE43,4035,8042,0241,9731,2526,9824,0522,02
USKUDAR43,3935,7942,0141,9631,2426,9724,0422,02
ZEYTINBURNU43,4035,8042,0241,9731,2526,9824,0522,49
ZEYTINBURNU43,4935,8042,0942,0431,2526,9824,0522,49
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