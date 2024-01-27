AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Kınık adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Kınık adayı kim?

AK PARTİ KINIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kınık Belediye Başkan adayının Sami Mollaahmet olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet olmuştur.

AK PARTİ KINIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Sami Mollaahmet AK Parti'nin merakla beklenen yeni Kınık Belediye Başkan adayıdır.