AJET KAMPANYASI: AJET 1 EURO bilet kampanyası nedir? Kampanya ne zaman başlıyor? 1 Euro bilet nasıl alınır?

AJET, Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyenler için özel bir bilet kampanyası başlattı. Ajet, Avrupa'dan Türkiye'ye uçacak yolculara 1 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet sunuyor. Kampanyanın detayları merak ediliyor. Birçok kişi AJET 1 euro bilet kampanyasının ne zaman başlayacağını ve nasıl katılım sağlanacağını araştırıyor. Peki, AJET 1 EURO bilet kampanyası nedir? Kampanya ne zaman başlıyor? 1 Euro bilet nasıl alınır?

AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI NEDİR?

AJET 1 Euro bilet kampanyası, Ajet'in düzenlediği özel bir kampanyadır. Bu kampanya kapsamında, belirli tarihlerde ve uçuşlarda bilet fiyatları 1 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

AJET BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AJet bilet kampanyasında 22-24 Ağustos 2024 tarihinde alınacak biletlerle 22 Ağustos - 24 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

22 – 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletler için geçerlidir.

22 Ağustos 2024 – 24 Ekim 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsamaktadır. Ücret detaylarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya sadece AJet.com, AJet mobil uygulama ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

Gelecek kampanyalarımızı herkesten önce duymak için AJet Mobil uygulamasını aşağıdaki QR kodu okutarak indirebilirsiniz ya da buradan ulaşabilirsiniz.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

Kampanya kapsamında 25.000 bin adet koltuk arz edilecektir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

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