3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ajax - PSV maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ajax - PSV CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir?

AJAX - PSV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ajax ile PSV arasındaki Hollanda Eredivisie maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 22:00'de Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, Türkiye'de Exxen platformu aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı Exxen üzerinden takip ederek keyifli anlar yaşayabilirler.