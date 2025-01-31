Ajax Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ajax Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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AJAX GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Ajax Galatasaray maçı 2-1'lık Ajax üstünlüğüyle sona erdi.

AJAX GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Ajax Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

AJAX GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ajax Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax Galatasaray maçı Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.