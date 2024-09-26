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Ajax Beşiktaş spikeri kim? Ajax Beşiktaş maçını kim anlatıyor?

Ajax Beşiktaş spikeri kim? Ajax Beşiktaş maçını kim anlatıyor?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele devam ediyor. Peki,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor.. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanıyor. karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetiyor. Peki, Ajax Beşiktaş spikeri kim? Ajax Beşiktaş maçını kim anlatıyor?

AJAX BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Ajax Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ajax Beşiktaş maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1 frekans bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax Beşiktaş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

AJAX BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ajax Beşiktaş maçı 11'leri:

Beşiktaş'ın 11i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

Ajax'ın 11'i: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax Beşiktaş maçı, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

AJAX BEŞİKTAŞ SPİKERİ KİM?

Ajax – Beşiktaş maçı TRT 1 spikeri, Özkan Öztürk oldu. TRT Radyo 1 spikeri ise Murat Çimen

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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