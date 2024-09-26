Ajax Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Ajax maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Ajax Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Ajax ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. BJK Ajax ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Ajax maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Ajax Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

AJAX BEŞİKTAŞ İLK 11

Ajax Beşiktaş maçı ilk 11'leri henüz belli olmadı. 11'ler açıklandığında haberimizde yer alacaktır. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyledir:

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

AJAX BEŞİKTAŞ YEDEKLER

Ajax Beşiktaş maçı yedekleri ilk 11'ler ile birlikte haberimizde yer alacak.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax Beşiktaş maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Ajax Beşiktaş maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans bilgileri ile güncellemelisiniz.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax Beşiktaş maçı saat 22.00'de başlayacak.