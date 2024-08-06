Aile Destek Programının ödemeleri ne zaman yapılacak? Destek ödemeleri için tarih verildi mi?
Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Destek ödemeleri için belirlenen tarih henüz açıklanmadı. Ailelerin maddi yüklerini hafifletmeye yönelik olan bu programın ödemeleri için net bir tarih verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Aile Destek Programının ödemeleri ne zaman yapılacak? Destek ödemeleri için tarih verildi mi?
AİLE DESTEK PROGRAMININ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Temmuz ayının ödemeleri 11 Temmuz tarihinde yatırılmıştı. Vatandaş, ağustos ayının aile destek ödemesinin ne zaman yatırılacağını merak ediyordu.
DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ Mİ?
Aile ve Sosyal Güvenlikler Bakanı Mahinur Özdemir Gökdaş, aile destek ödemesinin 9 Ağustos tarihinde yatırılacağını kamuoyuna duyurdu.