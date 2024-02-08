Aile Destek Programı yattı mı? Aile Destek Programı yattı mı, zamlı mı yatacak?

Aile Destek Paketi yattı mı, ayın kaçında yatacağı merak ediliyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Aralık ayının sonlarına doğru tekrar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına destek ödemeleri yatırılmaktadır. Aile Destek Programı yattı mı? Aile Destek Programı yattı mı, zamlı mı yatacak? Detaylar haberimizdedir…

AİLE DESTEK PROGRAMI YATTI MI?

Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yapılmamıştır. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamış olup, ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, genellikle ödemeler ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmektedir. Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişen yardım tutarları bulunmaktadır.

AİLE DESTEK PAKETİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir. Gelir miktarına bağlı olarak ödeme tutarları şu şekildedir:

450 TL ve altı olanlar 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alacak.