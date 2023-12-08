Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu, bir süredir Aile Destek Programı ödemeleri hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Bakan Göktaş, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Program kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapılacak.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" diye konuştu.