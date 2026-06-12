Haberler

Ahmet Soyer: Sürdürülebilir başarı, güven ve insana yatırımla mümkün

Ahmet Soyer: Sürdürülebilir başarı, güven ve insana yatırımla mümkün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Perakende sektöründe güvenin önemi artıyor. Soyer Holding, güçlü marka algısı ve sürdürülebilir müşteri ilişkisiyle öne çıkıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyer, insan odaklı yaklaşımın sürdürülebilir başarının anahtarı olduğunu belirtiyor.

Perakende ve mağazacılık sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşüm, şirketleri yalnızca ticari büyüme değil aynı zamanda sürdürülebilirlik, insan kaynağı ve kurumsal değerler üzerinden yeniden yapılanmaya yönlendiriyor. Tüketici elektroniği ve dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren holdingler, uzun vadeli başarı için güven, şeffaflık ve müşteri odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkarıyor. Soyer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyer’e göre insan odaklılık, sürdürülebilirlik ve kurumsal değerler gözden kaçırılmamalı.

PERAKENDEDE REKABETİN YENİ EŞİĞİ: FİYAT DEĞİL GÜVEN 

Perakende sektöründe uzun yıllar belirleyici olan “fiyat rekabeti”, yerini daha karmaşık bir rekabet alanına bırakıyor. Özellikle enflasyonist ortam ve artan operasyonel maliyetler, şirketleri sadece indirim ve kampanya stratejileriyle ayakta kalamayacakları bir noktaya taşıyor. Bu değişim, perakendede rekabetin tanımını da yeniden şekillendiriyor: düşük fiyat değil, güçlü marka algısı ve sürdürülebilir müşteri ilişkisi öne çıkıyor.

Soyer Holding, köklerini halı sektöründen alarak zaman içinde beyaz eşya, tüketici elektroniği ve mağazacılık alanına yönelen çok sektörlü bir yapıya dönüşmüş durumda. Şirket, bugün özellikle Türkiye’de gıda dışı perakende sektöründe ilk 20 şirket arasında yer alarak güçlü bir konum elde etmiş bulunuyor.

"YATIRIMLARIMIZ İNSAN ODAKLI"

1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Soyer, şirketin büyüme stratejisini değerlendirirken sürdürülebilir başarının temelinde insan odaklı yaklaşımın bulunduğunu vurgulayarak, “Sürdürülebilir başarı sadece finansal büyüme ile değil, güvene dayalı bir kurumsal yapı ve insana yapılan yatırımla mümkündür. Bizim için en önemli unsur, çalışanlarımızdan müşterilerimize kadar tüm paydaşlarla kurduğumuz güven ilişkisidir” diyor.

Ayrıca holding, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre dostu uygulamalara yönelik projelerle de kurumsal sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Genel olarak Soyer Holding, farklı sektörlerdeki yatırımlarını insan odaklı, güven temelli ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı üzerine inşa ederek büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Ahmet Soyer’in vurguladığı gibi, bu yaklaşımın merkezinde “insana yatırım” ve “güven kültürü” yer alıyor.

SOYER HOLDİNG: BÜYÜMEDEN ÖTE SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI 

Soyer Holding, halı sektöründe başlayan yolculuğunu zaman içinde beyaz eşya, tüketici elektroniği ve mağazacılık alanlarına genişleterek çok sektörlü bir yapıya dönüştürmüş durumda. Şirket bugün, gıda dışı perakende alanında Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer alırken, otomotiv ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor.

Holdingin yaklaşımı, yalnızca büyümeye değil; bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirecek kurumsal bir yapı inşa etmeye dayanıyor. İnsan kaynağına yatırım, müşteri memnuniyeti ve etik değerler şirket stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Ahmet Soyer bu noktada, kurumsal yapının temelini şu sözlerle özetliyor: “Sürdürülebilir başarı sadece finansal büyüme ile değil, güvene dayalı bir kurumsal yapı ve insana yapılan yatırımla mümkündür.”

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHacı Mehmet Kavas:

bütün bunlar söylemesi kolay ama çalışanlarına saygı gösterip onları hak ettikleri gibi ödüyorsan mesele yok yoksa bunlar hep yazıya dökülen laflar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray Özcan:

eskiden şirketler sadece kâr etmeyi düşünürdü şu zamanlar biliyor musunuz işin arkasında güven var saygı var değerler var bu çok güzel yönde bir gelişme tabii

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Polat:

bu tür haberlerde her zaman merak ediyorum gerçekten insana yatırım yapılıyor mu yoksa bunlar sadece basın açıklaması mı soyer holdingin gerçek çalışan memnuniyeti oranları ve ücret seviyeleri merakta bırakan bir konu gibi geldi bana

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama yapılıyor

Umut Altaş'ın işaret ettiği yerler didik didik aranıyor
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın

Kim olduklarını tanıdınız mı? Yıllar önceki fotoğraf yeniden gündemde
'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı

Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı