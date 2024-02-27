Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı 2-1 kazandı. Maçta verilen kararlar konuşulmaya devam ederken bir açıklamada Ahmet Çakar'dan geldi. Maçın ardından canlı yayına konuk olan Ahmet Çakar, maçın yönetilmesine duyduğu sitemi küfürle ifade etti. Peki, Ahmet Çakar ne söyledi? Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar ne dedi?

AHMET ÇAKAR NE SÖYLEDİ?

Ahmet Çakar, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk hakemliğinin iflas gecesi. Fifa duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Vinicius yan hakemin suratına bakarak defalarca Fuck Off demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!' ifadelerini kullandı.