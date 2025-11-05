Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Ajax – Galatasaray karşılaşması öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar, dikkat çeken bir tahminde bulundu.

"MAÇ 1-1 BİTECEK"

Çakar, "Ben Galatasaray-Ajax maçının 1-1 berabere biteceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray Ajax'ı yenerse hedefleri büyür, ilk 8'i düşünür. Diyelim Ajax'a yenildin ama iç sahada Union SG'yi yenersen bir sıkıntı olmaz. Çünkü Ajax'ın ismi ve itibarı daha yüksek" dedi.

Tecrübeli yorumcu ayrıca sarı-kırmızılıların bir sonraki rakibi Atletico Madrid için de uyarıda bulundu. Çakar, "Galatasaray-Atletico Madrid müsabakası zor geçecek. Atletico, son haftalarda manasız puanlar kaybetti. Galatasaray'ı zorlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

"OSIMHEN'E HAKSIZLIK YAPILDI"

Ahmet Çakar Osimhen hakkında da, "Türk futbol tarihinde Galatasaray'ı Osimhen kadar sahiplenen bir oyuncu olmadı. Napoli'de gerek saha içinde gerek dışında büyük haksızlıklara uğradı. Ancak Serie A'da şampiyon olduktan sonra hiçbir kulüp onu transfer etmediyse, ortada bir problem var demektir" ifadelerini kullandı. Galatasaray, Ajax deplasmanında bu akşam saat 23.00'te sahaya çıkacak.