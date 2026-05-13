Ağrılı atlet Eda Akdeniz Türkiye şampiyonu oldu

Mersin’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kros ve Bayrak Final Yarışmaları’nda 2 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Ağrı Spor Lisesi öğrencisi Eda Akdeniz, büyük gurur yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, başarılı sporcuyu ve öğretmenlerini tebrik etti.

Ağrı Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Eda Akdeniz, Mersin’de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Kros ve Bayrak Final Yarışmaları’nda elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi. 2 bin metre yarışında Türkiye şampiyonu olan genç sporcu, hem okuluna hem de Ağrı’ya büyük gurur yaşattı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de yayımladığı mesajla başarılı öğrenciyi kutladı.

AĞRILI SPORCU TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında Mersin’de düzenlenen final yarışmalarında piste çıkan Eda Akdeniz, 2 bin metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı atlet, spor camiasından da takdir topladı.

Ağrı’da son yıllarda spor alanında önemli başarılar elde edildiğine dikkat çeken eğitim çevreleri, Eda Akdeniz’in başarısının diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını ifade etti. Spor Lisesi öğrencisinin elde ettiği derece, kentte büyük sevinçle karşılandı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KÖKREK’TEN TEBRİK MESAJI

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek yaptığı açıklamada, Eda Akdeniz’in elde ettiği başarının Ağrı adına gurur verici olduğunu söyledi. Öğrencilerin eğitim hayatlarının yanında sportif alanlarda da önemli dereceler elde ettiğini belirten Kökrek, sporun gençlerin disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmasına ve özgüvenlerini geliştirmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kökrek açıklamasında, “Eda Akdeniz’in Türkiye şampiyonu olması bizleri son derece mutlu etti. Gençlerimizin böylesine önemli başarılara ulaşması hem eğitim camiamız hem de ilimiz adına gurur kaynağı oluyor” dedi. İl Müdürü Kökrek ayrıca Spor Lisesi Müdürü Kerem Güngör ile öğrencinin başarısında emeği bulunan öğretmenleri de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber: Servet Arslan

