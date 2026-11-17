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Bu kapsamda Vali Bozkurt ; Ağrı Ticaret Borsası Başkanı Fadıl Ataş ve yönetim kurulu üyeleri ile Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, kuruluşların yürüttüğü çalışmalar, iş dünyasının beklenti ve talepleri, esnaf ve sanatkârların karşılaştığı sorunlar ile Ağrı’nın ekonomik ve ticari potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Vali Bozkurt, ilin ekonomik kalkınmasında kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, Ağrı’nın üretim, ticaret ve istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik her türlü yapıcı çalışmanın desteklenmesinin önemini vurguladı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu