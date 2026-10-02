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Ağrı Gürbulak'ta yarı sabit X-RAY temeli atıldı, 2 ayda hizmete alınması planlanıyor

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Ağrı Gürbulak'ta yarı sabit X-RAY temeli atıldı, 2 ayda hizmete alınması planlanıyor
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Doğubayazıt Gürbulak Gümrük Sahası'nda yarı sabit X-RAY sistemi için temel atma töreni düzenlendi. 650 metrekarelik alana kurulacak sistem TIR giriş çıkışlarını hızlandıracak, zaman kayıplarını ve yakıt maliyetlerini azaltacak; sistemin 2 ay içinde hizmete alınması planlanıyor.

Gürbulak Gümrük Sahası’nın hizmet kapasitesini ve işlem hızını artıracak önemli bir yatırımın daha temeli atıldı.

Kaymakamımız Sayın Mustafa Ayvat; Doğubayazıt AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mehmet Sena Geçit, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın İbrahim Bakırman, GTİ ve Gümrük Müdürleri ile İlçe Müftüsünün katılımıyla, Gürbulak Gümrük Sahası’nda yapımına başlanan yarı sabit X-RAY cihazı inşaat alanında düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Gümrüklü sahada 650 metrekarelik alan üzerine kurulacak yarı sabit X-RAY sistemi, TIR giriş ve çıkış işlemlerinin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak. Modern tarama altyapısının devreye alınmasıyla birlikte gümrük işlemlerinde zaman kayıplarının azaltılması, araç geçişlerinin hızlandırılması ve taşıma süreçlerinde yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Bölgenin önemli gümrük kapılarından biri olan Gürbulak Gümrük Sahası’nın işlem kapasitesine katkı sunması beklenen yatırımın, 2 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

Gerçekleştirilen temel atma töreninde yatırımın ilçemize, ilimize ve ülkemizin sınır ticaretine hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu.

Gürbulak Gümrük Sahası’nın altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırım ve çalışmaların, bölgedeki ticari hareketliliğe ve sınır kapısındaki hizmet kalitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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