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Ağrı'da Cumhuriyet Koşusu'nda sporcular 10 bin ve 5 bin metrede yarıştı

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Ağrı'da Cumhuriyet Koşusu'nda sporcular 10 bin ve 5 bin metrede yarıştı
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında il merkezinde Cumhuriyet Koşusu düzenledi. Erkekler 10 bin, kadınlar 5 bin metrede yarıştı; dereceye girenlere kupa ve madalyaları Kongre Merkezi’ndeki törende Vali Önder Bozkurt ve protokol üyeleri verdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında il merkezinde “Cumhuriyet Koşusu” gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen yarışlara çok sayıda sporcu katılım sağladı. Düzenlenen organizasyonda, erkek atletler 10 bin metre, kadın atletler ise 5 bin metre kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların bitiş çizgisine ulaşmak için sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yarışmaları yakından takip eden Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Cumhuriyet ruhunu ve sporun birleştirici gücünü sahaya yansıtan tüm sporcuları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen antrenörlere teşekkür etti.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Dereceye Giren Sporcular;

Kızlarda

1.Fatma Karasu

2.Yayla Kılıç Gönen

3.Dilek Öztürk

Erkeklerde

1.Hamza İncekaya

2.Enes Çakmak

3.Ayetullah Güldü

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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