Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da 12 ilde 200 bin gence istihdam hedefleyen IPA III projesi görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da 12 ilde 200 bin gence istihdam hedefleyen IPA III projesi görüşüldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakanlık heyeti, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'yi ziyaret ederek IPA III projelerini görüştü. Ağrı'nın da aralarında olduğu 12 ilde üç yıl sürecek projeyle 15-24 yaşındaki 200 bin gencin eğitim, beceri ve istihdam fırsatlarından yararlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ve beraberindeki heyet, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi’yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığının yararlanıcısı, UNICEF’in ise uygulayıcısı olduğu projeler ele alındı.

Ağrı’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülmesi planlanan çalışmalar kapsamında, 15-24 yaş grubundaki gençlerin becerilerinin geliştirilmesi, eğitim olanaklarına erişimlerinin desteklenmesi ve istihdam fırsatlarının artırılmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

Üç yıl boyunca sürdürülecek proje ile toplam 200 bin gencin eğitim, mesleki beceri geliştirme ve istihdam fırsatlarından yararlanmasının sağlanması hedeflenirken, bu süreçte kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi

Servis bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

Hayırlı olsun! Fener ve Beşiktaş'ın istediği yıldızı Galatasaray kaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi155

10 Kasım paylaşımı olay olmuştu! Çalıştığı kanal “Güle güle” dedi

26 yıl sonra su çekildi, altındaki tarih gün yüzüne çıktı

Tam 26 yıldır tek bir iz bile yoktu
Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı: Elinizi taşın altına koyun

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
Jennifer Lopez yeni şarkısını ilk kez tanıttı: 57 yaşında nefes kesti

Genç kızlara taş çıkartır! Kim der 57 yaşında
Piyasaları sarsan yasak aşk! Hindistan, Tayvan'ı geride bıraktı

Piyasalarda yasak aşk depremi yaşanıyor