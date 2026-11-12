Ağrı'da 12 ilde 200 bin gence istihdam hedefleyen IPA III projesi görüşüldü

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ve beraberindeki heyet, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi’yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığının yararlanıcısı, UNICEF’in ise uygulayıcısı olduğu projeler ele alındı.

Ağrı’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülmesi planlanan çalışmalar kapsamında, 15-24 yaş grubundaki gençlerin becerilerinin geliştirilmesi, eğitim olanaklarına erişimlerinin desteklenmesi ve istihdam fırsatlarının artırılmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

Üç yıl boyunca sürdürülecek proje ile toplam 200 bin gencin eğitim, mesleki beceri geliştirme ve istihdam fırsatlarından yararlanmasının sağlanması hedeflenirken, bu süreçte kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu