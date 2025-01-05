ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki

TFF 1. Lig'de kritik bir mücadeleye sahne olacak olan Adanaspor- Amed Sk maçı, iki takımın da üç puan hedefiyle sahaya çıkacağı bir karşılaşma. Maçı canlı izlemek isteyenler, online yayın platformları ve alternatif canlı yayın linklerini merak ediyor. Bu önemli karşılaşma, futbol tutkunlarına yüksek tempolu bir mücadele vaat ediyor. Adanaspor- Amed Sk maçı canlı izle seçeneği için kullanıcılar kesintisiz ve donmadan HD yayın arayışına girdi. İşte, maç izlemek isteyenler için detaylı bilgiler...

ADANASPOR - AMED SK MAÇI SAAT KAÇTA?

Adanaspor - Amed SK maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANASPOR - AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 2 ve Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11675 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 24444

FEC: 3/4

Kapsama Alanı: Batı