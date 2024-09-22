Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Alanyaspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Adana Demirspor Alanyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

ADANA DEMİRSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ADANA DEMİRSPOR ALANYASPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Alanyaspor Maçı, 22 Eylül Pazar günü oynanacak. Adana Demirspor Alanyaspor maçı, saat 20 :00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR ALANYASPORMAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Adana Demirspor Alanyaspor maçı 11'leri:

ADANA DEMİRSPOR ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor ve Alanyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.