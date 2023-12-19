Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş Timo Werner'e formayı giydiriyor

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlayan Beşiktaş, golcü arayışlarına da başladı. Siyah Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Timo Werner önerildi. Yönetim, tecrübeli oyuncuyu değerlendirmeye aldı.

Süper Lig devi Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı ve devre arasında yollarını ayırmayı planladığı Aboubakar'ın yerine Alman yıldız Timo Werner önerildi. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyu değerlendirmeye aldı.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta sadece 2 gol atarken, Leipzig'in de oyuncunun kendisine gelmesi için kiralanmasına sıcak bakıyor.

Timo Werner

PREMIER LIG'DE OYNADI

Alman yıldız, 2020 yılında Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon euroya transfer olurken, Premier Lig'de isteneni veremeyip geçtiğimiz sezon 20 milyon euro karşılığında eski takımı Leipzig'e dönmüştü.