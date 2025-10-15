Son dönemde artan konkordatolar, iflas haberleri, üretimin yurt dışına kayması ve ekonomik durgunluk, perakende sektöründe ciddi kaygılara neden oldu. Bu tabloya değinen Abdullah Kiğılı, sektörün mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Peki, Abdullah Kığılı ne dedi?

ABDULLAH KIĞILI NE DEDİ?

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, markanın 1960'lı yıllardan bugüne uzanan serüvenini anlatarak, sektördeki dönüşümü ve perakende alanındaki deneyimlerini paylaştı. Yıllar içinde Kiğılı'nın sadece bir giyim markası olmaktan çıkıp, Türkiye'nin her köşesinde tanınan güçlü bir perakende zinciri haline geldiğini vurguladı. Bugün 70 vilayette 200'ün üzerinde mağazaya sahip olduklarını belirten Kiğılı, bu başarının arkasında istikrarlı büyüme stratejileri ve müşteri güveninin yer aldığını ifade etti.

AVM'LERİN PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ

Abdullah Kiğılı, alışveriş merkezlerinin (AVM) markaların büyümesindeki rolüne dikkat çekerek, "AVM'ler olmazsa büyüyemeyiz" dedi. Bazı perakendecilerin AVM'lere yönelik protesto olarak mağazalarını kapattığını ancak kendisinin bu sürece karşı çıktığını anlattı. Kiğılı, "Ben kapanmaması için kavga verdim, mücadele ettim. Hem perakendeci arkadaşlarımın hem de AVM'lerin yanındayım" sözleriyle sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ TEHLİKE

Konuşmasında sektörün mevcut durumuna dair ciddi uyarılarda bulunan Abdullah Kiğılı, hazır giyim ve tekstil sektörünün devlet politikaları tarafından geri planda bırakıldığını savundu. "Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı" diyen Kiğılı, üretim zincirinin kırılma noktasına geldiğini ve yakın zamanda üretici bulmakta ciddi sıkıntılar yaşanacağını dile getirdi.

ÜRETİMİN DURMA NOKTASINA GELMESİ

Kiğılı, önümüzdeki altı ay içinde üretimin durma tehlikesiyle karşı karşıya kalınabileceğini ifade ederek, Anadolu'daki fabrikaların birer birer kapandığını söyledi. Üretimin giderek Mısır gibi ülkelere kaydığına dikkat çeken iş insanı, bu gidişatın Türkiye ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. "Bizi bekleyen en büyük felaket bu. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız?" sözleriyle sektörün içinde bulunduğu krizin ciddiyetini özetledi.

SEKTÖRDE BİRLİK ÇAĞRISI

Abdullah Kiğılı, konuşmasının sonunda sektördeki tüm paydaşlara birlikte hareket etme çağrısında bulundu. "Çok sık bir araya gelmemiz lazım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var" diyerek üretimden perakendeye kadar tüm tarafların dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.