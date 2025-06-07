A Milli Takım, hazırlık sürecinin kritik adımlarından birini ABD Türkiye maçı ile atıyor. Daha önce 1 Haziran 2014 tarihinde özel bir maçta karşı karşıya gelen iki ekip, yıllar sonra yeniden kozlarını paylaşacak. O mücadelede ABD galibiyete ulaşmıştı, bu kez ise millilerimiz rövanşı almak istiyor. Peki, ABD Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Milli maç hangi kanalda? İşte detaylar...

ABD TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

ABD Türkiye maçı, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'da oynanacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı'nın ABD deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Yusuf Akçiçek, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.