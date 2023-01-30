PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Futbolseverler ise arama motorlarında Aanholt Galatasaray'dan gidiyor mu? Aanholt Galatasaray'dan ayrılacak mı? soruları aratıldı.

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Patrick van Aanholt'a Hollanda'dan talip çıktı. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu için PSV Eindhoven devrede. Merak edilenler arasında ise Aanholt Galatasaray'dan gidiyor mu? Aanholt Galatasaray'dan ayrılacak mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

AANHOLT GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Hollanda ekibinin transfer için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başladığı belirtilirken, Aanholt ayrılığa sıcak bakıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSV Eindhoven, Patrick van Aanholt'u kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, kulüplerin anlaşması durumunda transfer gerçekleşecek.

2021 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı formayı bu sezon 14 maçta giydi ve 2 asistlik katkı verdi.