Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aanholt Galatasaray'dan gidiyor mu? Aanholt Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Gündem Haberleri

Aanholt Galatasaray'dan gidiyor mu? Aanholt Galatasaray'dan ayrılacak mı?

PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Futbolseverler ise arama motorlarında Aanholt Galatasaray'dan gidiyor mu? Aanholt Galatasaray'dan ayrılacak mı? soruları aratıldı.

Görüşmeler başladı! Patrick van Aanholt'un Galatasaray'dan ayrılması an meselesiGörüşmeler başladı! Patrick van Aanholt'un Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Patrick van Aanholt'a Hollanda'dan talip çıktı. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu için PSV Eindhoven devrede. Merak edilenler arasında ise Aanholt Galatasaray'dan gidiyor mu? Aanholt Galatasaray'dan ayrılacak mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

AANHOLT GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Hollanda ekibinin transfer için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başladığı belirtilirken, Aanholt ayrılığa sıcak bakıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSV Eindhoven, Patrick van Aanholt'u kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, kulüplerin anlaşması durumunda transfer gerçekleşecek.

2021 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı formayı bu sezon 14 maçta giydi ve 2 asistlik katkı verdi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Transfer Dönemi Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title