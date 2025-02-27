A SPOR CANLI İZLE: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı A Spor canlı yayın izle!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynanacak Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde, taraftarlar Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. Özellikle mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Fk ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Bu önemli maç, 27 Şubat Perşembe günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek ve saat 16.00'da başlayacak. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkarken, Gaziantep FK ise güçlü rakibi karşısında avantaj sağlamak istiyor. Bu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar için A Spor kanalı üzerinden şifresiz yayın yapılacak.

A Spor Gaziantep FK Fenerbahçe maçı

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

A Spor kanalını izlemek isteyenler için güncel frekans ve platform bilgileri aşağıda listelenmiştir:

Türksat 4A Uydusu Üzerinden İzlemek İçin:

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (H)

FEC: 5/6

Dijital Platformlardaki Kanal Numaraları:

Digiturk: 88. kanal

Tivibu: 81. kanal

D-Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142 ve 143. kanallar

Turkcell TV+: 72. kanal

Bu frekans ve kanal numaraları sayesinde A Spor'u uydu alıcınız veya dijital platform aboneliğiniz üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.