A SPOR CANLI İZLE: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı A Spor canlı yayın izle!
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Taraftarlar ise Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte, A Spor canlı yayın linki ve maç detayları…
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynanacak Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde, taraftarlar Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. Özellikle mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Gaziantep Fk ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Bu önemli maç, 27 Şubat Perşembe günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek ve saat 16.00'da başlayacak. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkarken, Gaziantep FK ise güçlü rakibi karşısında avantaj sağlamak istiyor. Bu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar için A Spor kanalı üzerinden şifresiz yayın yapılacak.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
A Spor kanalını izlemek isteyenler için güncel frekans ve platform bilgileri aşağıda listelenmiştir:
Türksat 4A Uydusu Üzerinden İzlemek İçin:
- Frekans: 12053 MHz
- Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500
- Polarizasyon: Yatay (H)
- FEC: 5/6
Dijital Platformlardaki Kanal Numaraları:
- Digiturk: 88. kanal
- Tivibu: 81. kanal
- D-Smart: 80. kanal
- Kablo TV: 142 ve 143. kanallar
- Turkcell TV+: 72. kanal
Bu frekans ve kanal numaraları sayesinde A Spor'u uydu alıcınız veya dijital platform aboneliğiniz üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.