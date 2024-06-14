9 Günlük tatilde bankalar açık mı? 9 Günlük tatilde bankalar kapalı mı, ne zaman açılıyor?

Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Bayramda bankalar çalışıyor mu? soruları araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Bayramda bankalar çalışıyor mu? soruları yer aldı. Peki, 9 Günlük tatilde bankalar açık mı? 9 Günlük tatilde bankalar kapalı mı, ne zaman açılıyor?

9 GÜNLÜK TATİLDE BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor bu nedenle bankalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Bankacılık işlemleri Kurban Bayramı'nın bitişinin ardından ilk iş gününde devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.