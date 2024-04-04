8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor?

Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile birlikte bayama dair araştırmalar hız kazanıyor ve gündemde Arefe günü bankalar açık mı? Sorusu yer alıyor. Peki, 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor?

8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

8 Nisan Arefe gününe denk gelen durumda, Borsa İstanbul'un çalışma takvimi doğrultusunda bankaların açık olup olmayacağı belirlenecektir. Ancak, verilen bilgilere göre 8 Nisan Pazartesi günü Borsa İstanbul'un normal işlem günlerinden biri olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, Borsa İstanbul'un açık olması durumunda, bankalar da genellikle işlemlerine devam edecek ve hizmet verecektir.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR 2024?

Bankaların açılış saatleri, bankaya göre farklılık gösterebiliyor. Bankalar 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aşağıda yer almakta olan bilgiler içerisinde bütün bankaların açılış saatleri yer almaktadır.