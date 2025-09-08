8 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın, tarih boyunca hem bir güvenli liman hem de kazanç aracı olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2025 yılının Eylül ayında ise özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını yakından etkiliyor. Peki, 8 Eylül Pazartesi güncel çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte detaylar...

8 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

2025 yılının son çeyreğine yaklaşırken altın piyasasında hareketli bir dönem yaşanıyor. 8 Eylül 2025 Pazartesi sabahı itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın alış: 4.772,65 TL

Gram altın satış: 4.773,14 TL

Çeyrek altın alış: 7.636,24 TL

Çeyrek altın satış: 7.804,08 TL

Cumhuriyet altını: 31.120,87 TL

Saat 10:00 itibariyle alınan bu veriler, altın yatırımcıları için önemli bir referans niteliğinde. Fiyatlar gün içinde döviz kuruna, ons altın fiyatına ve merkez bankası açıklamalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

KÜRESEL GELİŞMELERİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Küresel ölçekte artan enflasyon endişeleri, merkez bankalarının faiz kararları ve Çin-ABD ticaret ilişkileri gibi gelişmeler, altına olan talebi doğrudan etkiliyor. 2025 yılı itibariyle jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altının ons bazında değer kazanmasına neden oldu.

8 EYLÜL GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Eylül 2025 tarihi itibariyle gram altın 4.773,14 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Bu rakam, önceki haftaya kıyasla sınırlı bir yükselişe işaret ediyor. Yılın başında 4.250 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, yıl içinde döviz kurundaki artış ve küresel piyasalardaki belirsizliklerle birlikte değer kazandı.

Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri. Özellikle uzun vadeli yatırım yapan küçük yatırımcıların gözdesi konumunda.

Uzmanlara göre şu anda gram altının fiyatı, yılın geri kalanında 5.000 TL bandını zorlayabilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar:

Döviz kuru takibi: Dolar/TL paritesi gram altını doğrudan etkiliyor.

kuru takibi: Dolar/TL paritesi gram altını doğrudan etkiliyor. Ons altın fiyatı: Uluslararası piyasada altının ons fiyatı yükseldiğinde gram altın da prim yapıyor.

Jeopolitik gelişmeler: Orta Doğu'da yaşanabilecek yeni krizler, altına olan talebi artırabilir.

8 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

8 Eylül sabahında çeyrek altın alış fiyatı 7.636,24 TL, satış fiyatı ise 7.804,08 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın, düğün sezonunun da etkisiyle yaz aylarında en çok işlem gören ürünlerden biri oldu. Yılın ilk aylarında 6.500 TL civarında olan çeyrek altın, yaz aylarında rekor seviyelere ulaştı.

Piyasadaki yükseliş trendi, yatırımcılara şu soruyu sorduruyor: "Altın almaya devam etmeli miyim?"

Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Ancak orta ve uzun vadeli yatırımcılar için çeyrek altın hâlâ güçlü bir enstrüman.

Çeyrek altının tercih edilme sebepleri arasında: Küçük meblağlarla yatırım yapılabilmesi Fiziki olarak saklanabilmesi Likiditesinin yüksek olması

yer alıyor.

ALTIN YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. İşte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

1. Piyasa Takibi

Altın fiyatları anlık olarak değişebilir. Bu nedenle güvenilir kaynaklardan alınan anlık verilerin takibi büyük önem taşıyor.

2. Uzun Vadeli Bakış Açısı

Altın, kısa vadeli kazançtan çok uzun vadeli koruma ve değer artışı için tercih edilir. Panik satışlarından kaçınmak gerekir.

3. Fiyat Karşılaştırması

Bankalar, kuyumcular ve online platformlar arasında fiyat farkları olabilir. Alım-satım yapmadan önce kapsamlı araştırma yapılmalıdır.