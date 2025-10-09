50 kuruş kalkacak mı? 50 kuruş tedavülden kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Son dönemde 50 kuruş madeni paranın tedavülden kalkıp kalkmayacağı gündemde sıkça tartışılıyor. "50 kuruş kalkacak mı?", "50 kuruş tedavülden kaldırıldı mı?" ve "50 kuruş ne zaman tedavülden kalkacak?" gibi sorular, vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Ekonomik gelişmeler ve para politikaları doğrultusunda bu küçük madeni paranın geleceği ile ilgili araştırmalar artarken, konuyla ilgili güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

50 KURUŞ KALACAK MI?

Son dönemde bazı iddialar gündeme gelmiş olsa da, 50 kuruş madeni paranın tedavülden kalkacağı yönündeki söylentiler resmi kaynaklar tarafından yalanlanmıştır. Darphane'nin Eylül ayı üretim verilerine bakıldığında, 50 kuruş paraların hâlâ aktif olarak basıldığı görülmektedir.

Bu durum, 50 kuruşun yakın zamanda tedavülden kaldırılmayacağının en önemli göstergesidir. Yetkililer de piyasada madeni para ihtiyacının karşılanması için üretimin sürdüğünü ve 50 kuruşun kullanımda kalacağını vurgulamaktadır.

50 KURUŞ NE ZAMAN KALKACAK?

Şu anda 50 kuruşun tedavülden kaldırılacağına dair resmi bir açıklama veya tarih bulunmamaktadır. Madeni paraların maliyetinin artması gibi ekonomik nedenlerle zaman zaman bu tür spekülasyonlar çıksa da, Darphane ve ilgili kurumlar, üretimin devam ettiğini belirtmektedir.

Dolayısıyla yakın gelecekte 50 kuruşun piyasadan çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Eğer ileride böyle bir karar alınırsa, kamuoyu resmi açıklamalarla bilgilendirilecektir.

KAÇ ADET MADENİ PARA BASILDI?

Eylül ayında madeni para üretimi yeniden artış göstermiştir. Özellikle küçük değerli paralar olan 1, 5 ve 10 kuruşlardan milyonlarca adet basılmıştır. Darphane verilerine göre; 1 kuruştan 240 bin, 5 kuruştan 180 bin, 10 kuruştan ise 360 bin adet para basılmıştır.

Ayrıca 50 kuruştan da 990 bin adet basımı gerçekleşmiştir. Toplam basım tutarı ise 54 milyon 210 bin lirayı bulmaktadır. Bu rakamlar, madeni para ihtiyacının karşılanmaya devam ettiğini ve ufak para sıkıntısının önüne geçildiğini göstermektedir.