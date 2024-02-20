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4. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var?

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Survivor All Star'da 4. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 19 Şubat Salı akşamı yayınlanan son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Peki, 4. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var?

Survivor'da nefes kesen mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada gerçekleşen tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor. Peki, 4. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var?

DÜN AKŞAM 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununu 12-9'luk skorla Mavi takım kazandı. Ödülleri ise köfte ekmek oldu.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü eleme adayı Bozok oldu.

4. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var?

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın dördüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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