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30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek?

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Alışverişte 30 Euro limiti, genellikle gümrüksüz alışverişlerde belirlenen bir sınırdır. Türkiye'de yurtdışından bireysel alışverişlerde uzun süredir uygulanan gümrüksüz alışveriş limitinde değişiklik yapıldı. Peki, 30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 Euro ne demek? İşte detaylar!

Türkiye'de yurtdışından bireysel alışverişlerde uzun süredir uygulanan gümrüksüz alışveriş limiti, daha önce sadece ürün bedeli üzerinden 30 Euro olarak belirlenmişti. Türkiye'de yurtdışından yapılan alışverişlerde gümrük vergisi uygulamalarına dair yeni bir düzenleme getirildi. Daha önce yalnızca ürün bedeli üzerinden hesaplanan 30 Euro gümrüksüz alışveriş sınırı, artık kargo bedeli dahil 30 Euro olarak yeniden düzenlendi. Bu değişiklik, özellikle yurtdışı e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan tüketicileri doğrudan etkiledi. Peki, bu düzenlemenin detayları neler ve kullanıcılar için ne anlama geliyor? 30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 Euro ne demek? Detaylar haberimizde...

30 EURO LİMİT NEDİR?

Türkiye'de yurtdışından bireysel alışverişlerde uzun süredir uygulanan gümrüksüz alışveriş limiti, daha önce sadece ürün bedeli üzerinden 30 Euro olarak belirlenmişti. Ancak yeni düzenlemeyle bu limit, kargo ücreti dahil toplam tutar üzerinden hesaplanmaya başlandı. Yani, ürün ve kargo maliyetinin toplamı 30 Euro'yu aşarsa, gümrük vergisi ödemesi zorunlu hale geliyor.

Bu değişiklik, yurtdışından alışveriş yapan bireyler için ek maliyet anlamına geliyor ve çoğu zaman yurtdışı ürünlerinin cazibesini azaltıyor. Örneğin, daha önce ürün bedeli 25 Euro ve kargo ücreti 10 Euro olan bir sipariş gümrük vergisinden muafken, yeni düzenlemeyle bu sipariş artık vergilendirme kapsamına giriyor.

30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek?

ALIŞVERİŞ SINIRI 30 EURO NE DEMEK?

Nike, Amazon gibi dünya çapında tanınan markaların yurtdışındaki mağazaları bu düzenleme nedeniyle Türkiye'ye online satışı durdurma kararı aldı. Yurt dışı alışveriş sınırının kargo dahil 30 Euro'ya düşürülmesi, hem tüketiciler hem de yurtdışı e-ticaret platformları için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu düzenleme, tüketicilerin yurtdışı alışveriş alışkanlıklarını etkilerken, birçok global marka için Türkiye pazarında faaliyet göstermeyi zorlaştırdı.

30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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