3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil

Sosyal medyada paylaşılan bir alışveriş hikayesi kısa sürede gündem oldu. Marketten 3 adet oyuncaklı çikolata alan genç kadın, kasada 900 TL'lik hesapla karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çikolataların tanesinin 300 TL olduğunu öğrenen tüketici, o an yaşadığı şoku sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"TANESİ 300 TL"

Genç kadın, ürünlerin fiyatını duyduğunda büyük bir boşluğa düştüğünü ancak yaşadığı sosyal anksiyete nedeniyle ürünleri iade edemediğini belirtti.

"Şoktayım, bir an boşluğuma geldi. 'Bu hesap nasıl 1160 TL tuttu?' dedim. Bana, 'Bunların tanesi 300 TL" diyen kadının bu paylaşımı, kısa sürede yüksek fiyatlar ve sosyal çekinceler üzerine yeni bir tartışma başlattı.