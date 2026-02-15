Haberler

3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil

Güncelleme:
3 adet oyuncaklı çikolataya 900 TL ödeyen kadın, şaşkınlığını sosyal medyadan paylaştı. Genç kadın yaşadıklarını, "Şoktayım, bir an boşluğuma geldi. 'Bu hesap nasıl 1160 TL tuttu?' dedim. Bana, 'Bunların tanesi 300 TL' dedi. Sosyal anksiyetem olduğu için iade edemedim." sözleriyle anlattı.

  • Bir tüketici marketten aldığı 3 adet oyuncaklı çikolata için 900 TL ödedi.
  • Çikolataların tanesi 300 TL fiyatlandırılmıştı.
  • Tüketici, sosyal anksiyete nedeniyle ürünleri iade edemediğini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir alışveriş hikayesi kısa sürede gündem oldu. Marketten 3 adet oyuncaklı çikolata alan genç kadın, kasada 900 TL'lik hesapla karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çikolataların tanesinin 300 TL olduğunu öğrenen tüketici, o an yaşadığı şoku sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"TANESİ 300 TL"

Genç kadın, ürünlerin fiyatını duyduğunda büyük bir boşluğa düştüğünü ancak yaşadığı sosyal anksiyete nedeniyle ürünleri iade edemediğini belirtti.

"Şoktayım, bir an boşluğuma geldi. 'Bu hesap nasıl 1160 TL tuttu?' dedim. Bana, 'Bunların tanesi 300 TL" diyen kadının bu paylaşımı, kısa sürede yüksek fiyatlar ve sosyal çekinceler üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

